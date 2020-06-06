В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида": дым виден за сотни метров

Юрий Сергиенко Общество 17:28, 6.06.2020 Обновлено: 18:20, 6.06.2020

В Коммунарском районе Запорожья загорелась обувная фабрика "Мида".

Огонь охватил один из цехов предприятия, сообщает "Укринформ" (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"

На месте происшествия работают несколько автомобилей Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и полиция.

В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"

Также собралось около сотни местных жителей. Сотрудники ГСЧС тушат огонь с лестницы и с земли.

В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"

Как отмечает 061.ua, дым от пожара виден за сотни метров от места возгорания. Причина возгорания пока неизвестна.

В Запорожье загорелась обувная фабрика "Мида"

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 5 июня в Харькове на территории торгового центра "Барабашово" произошел крупный пожар.

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