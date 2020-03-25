В Запорожье вводят режим чрезвычайной ситуации

В Запорожье, где зафиксировали первые четыре случая заболевания коронавирусом COVID-19, вводится чрезвычайная ситуация.

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Согласно решению исполкома городского совета, она начнет действовать с 14:00. Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк.

"Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!" – написал он.

В Запорожье из-за коронавируса вводят режим чрезвычайной ситуации

В то же время мэр заверил жителей, что больницы города готовы к борьбе с коронавирусом.

Он также напомнил, что 25 марта на сессии городского совета депутаты должны выделить еще 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее режим ЧС в Украине ввели в таких областях: Житомирская, Черновицкая, Киевская, Днепропетровская, Ивано-Франковская, Харьковская, Донецкая, Тернопольская, Черкасская, Львовская и г. Киев.

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