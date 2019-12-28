В Запорожье в больнице зарезали пациента: первые подробности

В Запорожье в одном из медицинских учреждений зарезали человека.

Как сообщили источники OBOZREVATEL, ЧП произошло в ночь на 27 декабря в 5-й городской больнице Запорожья.

Преступник зашел в палату и нанес мужчине несколько ранений ножом.

В Запорожье в больнице зарезали пациента pixabay.com

Как сообщили в Главном управлении Нацполиции в Запорожской области, личность подозреваемого уже установлена. Им оказался мужчина 1973 года рождения.

Сейчас мотив преступления устанавливается.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Продолжается досудебное расследование.

Как писал OBOZREVATEL, в Раздельнянской центральной районной больнице на Одесщине мужчина взорвал гранату Ф-1, в результате чего погиб сам и унес жизнь еще одной женщины.

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