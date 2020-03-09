В Запорожье умерла девочка, на которую упала скульптура в 200 кг: детали трагедии

В Запорожье умерла девочка, на которую 8 марта упала деревянная скульптура медведя.

Как сообщает 061, ребенок скончался в больнице. Трагедия произошла в парке "Дубовая роща". Девочка залезла на деревянного медведя, но тот оказался не закреплен и упал на нее.

Рядом находились ее мать и отец. На момент приезда медиков и полиции девочка находилась без сознания. У нее была открытая черепно-мозговая травма, перелом ноги и руки.

Изначально сообщалось, что ребенку 10 лет. Но данным КП, погибшая была 2012 г.р. Отмечается, что медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось.

"Дубовая роща" actual.today

В Запорожье на ребенка упала деревянная скульптура

Правоохранители открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса Украины ст. 367 (служебная небрежность) и 115 (умышленное убийство).

Внимание, видео 18+

По словам местных жителей, месяц назад эта же конструкция упала рядом с 6-летним мальчиком: "Тогда ребенка едва не придавило, упала возле него".

Другой пользователь сети сообщил, что 6 марта статуя лежала на земле, и перед выходными ее просто подняли, не закрепив, что и стало причиной трагедии.

Местные жители раскрыли скандальные детали трагедии в Запорожье kp.ua

В свою очередь директор парка "Дубовая роща" Олег Комаренко заявил, что "рядом были предупреждающие надписи о том, что залезать на фигуры нельзя".

"Проводится служебное расследование. Есть видео, как это произошло. Ребенок находился без присмотра родителей, они прибежали позже, после несчастного случая. Как выяснилось позже, они, скорее всего, праздновали в одном из кафе", – рассказал он.

Городской голова Владимир Буряк также поручил провести служебное расследование по поводу этого несчастного случая.

Отметим, уже несколько лет местная власть говорит о реконструкции парка "Дубовая роща", половина которой находится в запущенном состоянии. Планировалось, что на это выделят более 380 млн грн.

Запущенная часть парка kp.ua

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве на ребенка упала дверь в поликлинике на Виноградаре. Ребенок получил страшные травмы и попал на операционный стол.

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