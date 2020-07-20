В Запорожье состоялось масштабное шоу дронов: красочное видео

В шоу были задействованы 200 беспилотников.

В воскресенье, 19 июля, вечером в Запорожье состоялось масштабное шоу дронов.

Как сообщает телеканал TV5, шоу было приурочено ко Дню металлурга и горняка (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Шоу началось в 23:00. Двести беспилотников создали синхронный "танец" на высоте более 100 метров.

За организацию шоу отвечали специалисты из Франции. Его концепцию предложила киевская компания, на идею откликнулась группа "Метинвест".

18 июля это же шоу показали в Мариуполе Донецкой области.

Как сообщал OBOZREVATEL, беспилотник Doosan на водородных элементах совершил перелет над океаном.