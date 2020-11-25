В Запорожье родственники складывают тела умерших от COVID-19 на пол морга, – правозащитница

В Запорожье родственникам пришлось самостоятельно заносить тело умершей от коронавируса женщины в морг №4.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила глава женского движения "За майбутнє", советник председателя парламентского комитета по вопросам прав человека и правозащитница Ирина Суслова. По ее словам, тела там хранят на полу без холодильников, при этом не все они в пластиковых мешках, а некоторые обнаженные и с тряпками на лицах.

Суслова уточнила, что такой случай произошел с семьей координатора движения "За майбутнє" в Запорожье Светланы Крюковой, у которой от коронавируса умерла 83-летняя свекровь.

"В воскресенье убитая горем семья готовилась к похоронам, когда им позвонили из морга №4 и попросили подъехать к нему. На месте выяснилось, что нести умершую из машины внутрь некому, потому что вся бригада сопровождения состоит их крошечной медсестры и водителя", – написала Суслова.

Поэтому, отметила она, сыновьям покойной пришлось покупать защитные костюмы и выгружать тело матери самостоятельно, а затем заносить и в морг.

"Морг оказался закрытым. Патологоанатом по телефону объяснил, что его единственный помощник – санитар заразился коронавирусом и ушел на больничный, остальные уволились. Медик работает сам и сейчас у него два законных выходных. Поскольку люди от коронавируса умирают и на выходных, а это – единственный морг, куда свозят тела погибших от COVID-19 со всей области, то его уже просто не закрывают на замок. Вынимаешь гвоздь с петель, заносишь тело и кладешь. Примерно так объяснили схему действий шокированной семье", – объяснила Суслова.

Правозащитница отметила, что, когда морг открыли, то увиденное шокировало даже взрослых мужчин.

"Везде в хаотичном порядке на полу лежали тела погибших. Некоторые – в пластиковых мешках, некоторые обнаженные и с тряпками на лицах. Никакого холодильника, только устройство для кварцевания. Трудно представить эмоции детей, должны оставлять тело любимой матери в таком ужасном месте. Неудивительно, что у одного из сыновей следующий день случился сердечный приступ", – рассказала она.

По словам Сусловой, ни одно ритуальное агентство не согласилось подготовить тело умершей. Также отказались и в морге, посоветовав просто положить вещи на пакет. В итоге женщину так и похоронили.

Ранее OBOZREVATEL писал, что возле морга, расположенного на территории Киевской городской клинической больницы №3, ежедневно стоит большое количество катафалков.