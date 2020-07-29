В Запорожье простились с убитым за замечание бойцом "Азова". Фоторепортаж

В Запорожье 29 июля попрощались с бойцом полка "Азов" Олегом Черевко, который умер в больнице после того, как его избили за то, что заступился за девушек.

Церемония прощания состоялась на площади Героев в центре города. Об этом сообщает "Первый Запорожский" (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость вниз).

Провести в последний путь военнослужащего пришли несколько сотен людей. Среди них его родные и близкие, побратимы с батальона, а также неравнодушные местные жители.

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

Заметим, что Олег Черевко несколько лет подряд защищал Украину от российского оккупанта, но смертельных травм получил в родном и мирному Запорожье.

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

Поздно вечером возле супермаркета в спальном районе города он стал свидетелем конфликта, во время которого мужчина агрессивно приставал к девушке. Парень не удержался и сделал замечание, за что тот избил его. С диагнозом чеперно-мозговая травма и перелом основания черепа Олега госпитализировали, однако он так и не вышел из комы. Бойцу "Азова" было всего 29 лет.

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

"Невыразимое горе и слезы родителей и молодой жены Олега приводят в грусть даже тех людей, которые не знали бойца за жизнь", – описывает церемонию прощания с ним местное издание Regionnews.

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

В Запорожье провели в последний путь бойца "Азова" Олега Черевко (1news.zp.ua)

Как сообщал OBOZREVATEL, бойцы полка "Азов" простились с убитым в Запорожье побратимом с позывным "Смерть".