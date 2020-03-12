В Запорожье похоронили девочку, которую убила статуя: душераздирающие фото

В Запорожье 12 марта прошла церемония прощания и похороны восьмилетней Ани Ждан, погибшей в результате падения статуи в городском парке "Дубовый гай".

Сотни людей пришли к дому №46 на улице Школьной, где жила девочка, чтобы провести ребенка в последний путь, сообщает Ipnews (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Собралось более 300 человек, люди еще подходят. Кроме родственников, здесь и одноклассники девочки, и даже дети, которые ходили с Аней в один детский сад, и просто неравнодушные горожане", – говорится в сообщении.

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

Отмечается, что трагически погибшую Анну Ждан похоронили на кладбище Святого Николая. При этом представителей городской власти на церемонии прощания не было.

В Запорожье попрощались с Аней Ждан ipne.ws

В частности, как пишет издание "Гвозди", накануне отец погибшей девочки обратился к чиновникам с просьбой не приходить на похороны его ребенка и не "пиариться на чужом горе".

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан ipne.ws

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан gvozdi.zp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

Власти выплатили семье погибшей Ани Ждан 100 тысяч гривен компенсации и создали специальную комиссию по расследованию в отношении директора парка. При этом возмущенные горожане запланировали на 18 марта митинг.

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