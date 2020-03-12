Главная Новости
12 марта • обновлено в 13:00
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Запорожье похоронили девочку, которую убила статуя: душераздирающие фото

694
Читать материал на украинском

В Запорожье 12 марта прошла церемония прощания и похороны восьмилетней Ани Ждан, погибшей в результате падения статуи в городском парке "Дубовый гай".

Сотни людей пришли к дому №46 на улице Школьной, где жила девочка, чтобы провести ребенка в последний путь, сообщает Ipnews (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Собралось более 300 человек, люди еще подходят. Кроме родственников, здесь и одноклассники девочки, и даже дети, которые ходили с Аней в один детский сад, и просто неравнодушные горожане", – говорится в сообщении.

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

Отмечается, что трагически погибшую Анну Ждан похоронили на кладбище Святого Николая. При этом представителей городской власти на церемонии прощания не было.

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

ipne.ws

В частности, как пишет издание "Гвозди", накануне отец погибшей девочки обратился к чиновникам с просьбой не приходить на похороны его ребенка и не "пиариться на чужом горе".

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

ipne.ws

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

В Запорожье попрощались с Аней Ждан

gvozdi.zp.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Статуя в парке "Дубовая роща" в Запорожье упала на девочку 8 марта. Ее без сознания увезли в больницу. При этом о смерти ребенка стало известно 9 марта.

  • Администрация парка, где деревянная 200-килограммовая статуя убила 8-летнюю Аню Ждан, заявила, что скульптура не находилась на балансе коммунального предприятия и ее собирались уничтожить.

  • Жители Запорожья массово опубликовали в сети призывы к землякам прийти в парк "Дубовая роща", чтобы почтить память погибшей Ани Ждан и добиться наказания для виновных.

  • В Запорожье почтили память погибшей от падения деревянной статуи в парке "Дубовая роща" 8-летней Ани Ждан. К месту трагедии люди принесли много цветов и мягких игрушек. При этом представители власти проигнорировали такое мероприятие.

  • Власти выплатили семье погибшей Ани Ждан 100 тысяч гривен компенсации и создали специальную комиссию по расследованию в отношении директора парка. При этом возмущенные горожане запланировали на 18 марта митинг.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Марина Лисничук
Место
Украина Запорожье
Теги
похороны умер ребенок фотографии расследование
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
0
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги