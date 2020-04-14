В Запорожье в больнице от коронавируса умер 65-летний мужчина, директор одного из местных рынков.

Как передает Укринформ, он скончался в ночь на вторник, 14 апреля. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

О его госпитализации стало известно 7 апреля, к тому моменту пациент уже три дня находился на искусственной вентиляции легких.

При этом первые симптомы мужчина обнаружил еще 19 марта, но целую неделю занимался самолечением. После обращения к врачам у него изначально диагностировали пневмонию, а уже потом коронавирус.

Известно также, что мужчина ранее нарушил правила карантина и разрешил работать на своем рынке нескольким предпринимателям. Этот факт зафиксировала полиция, составив на него админпротокол.

В Запорожье от COVID-19 умер директор рынка, нарушивший карантин Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.