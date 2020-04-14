Главная Новости
14 апреля • обновлено в 23:07
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

В Запорожье от COVID-19 умер директор рынка, нарушивший карантин

3.1т
Читать материал на украинском

В Запорожье в больнице от коронавируса умер 65-летний мужчина, директор одного из местных рынков.

Как передает Укринформ, он скончался в ночь на вторник, 14 апреля. Мужчина находился в тяжелом состоянии.

О его госпитализации стало известно 7 апреля, к тому моменту пациент уже три дня находился на искусственной вентиляции легких.

При этом первые симптомы мужчина обнаружил еще 19 марта, но целую неделю занимался самолечением. После обращения к врачам у него изначально диагностировали пневмонию, а уже потом коронавирус.

Известно также, что мужчина ранее нарушил правила карантина и разрешил работать на своем рынке нескольким предпринимателям. Этот факт зафиксировала полиция, составив на него админпротокол.

В Запорожье от COVID-19 умер директор рынка, нарушивший карантин

В Запорожье от COVID-19 умер директор рынка, нарушивший карантин

Иллюстрация

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на вторник, 14 апреля, в Украине официально подтверждено 3 372 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Из них 270 случаев выявлены за прошедшие сутки. Всего в Украине от инфекции умерли 98 человек, а вылечились уже 119.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Читайте все новости по теме "Карантин в Украине" на OBOZREVATEL.

Автор
Кирилл Лютый
Тема
Карантин в Украине
Место
Украина Запорожье
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
3
Смешно
0
Интересно
5
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 3372.

    Вылечились: 119. Умерли: 98.

  • В мире заболели 1,92 миллиона человек, погибли – более 119 тысяч.

  • Украинские медики создали собственные тест-системы для определения антител к COVID-19.

  • Медик сообщил, что БЦЖ защитит от коронавируса при одном условии.

  • В ВОЗ заявили, что коронавирус в 10 раз смертоноснее гриппа.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги