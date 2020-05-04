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4 мая • обновлено в 22:49
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В Запорожье общежитие оказалось "в плену" коронавируса: не выпускают даже за едой. Фото и видео

3.3т
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В общежитии по ул. Исторической в Запорожь, где обнаружен случай коронавируса, изолировали 45 человек, которые не могут выйти даже за едой.

Об этом пишет местный портал "Актуально". Они пожаловались на запреты журналистам, которые собрались под стенами здания (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что всех жильцов 4 этажа проверили на коронавирус. Они могли контактировать с женщиной, у которой подтвердился диагноз. Как выяснилось, она – медик.

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

Актуально

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

Актуально

Всего в общежитии проживает 250 человек. На входе дежурит полицейский, проверяет документы у всех, кто хочет попасть вовнутрь.

Сотрудники компании УМВЕЛЬТ в защитных костюмах привезли контейнер для отходов общежития на карантине.

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

В Запорожье общежитие с COVID-19 закрыли на карантин

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье общежитие "Молодежное" стало рассадником коронавируса. Там обнаружили за день 13 случаев заражения.

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Автор
Ирина Кулинич
Темы
Коронавирус Карантин в Украине
Место
Украина Запорожье
Теги
карантин вирус
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