В Запорожье обнаружили первые случаи заражения коронавирусом

В Запорожье зафиксировали первые 4 случая заражения коронавирусом COVID-19.

Об этом в Facebook заявил мэр города Владимир Буряк.

Известно, что все больные недавно вернулись из-за границы: люди отдыхали в Египте и Куршевеле. Возраст зараженных от 41 до 55 лет.

Из-за угрозы распространения болезни в городе в среду, 25 марта, вводят режим чрезвычайной ситуации.

"Коронавирус уже в Запорожье, поэтому сегодня с 14:00 по решению исполкома мы вводим чрезвычайной ситуации в городе. Но я прошу всех не паниковать и еще раз настаиваю на необходимости оставаться дома и выходить на улицу только при крайней необходимости!" – сообщил Буряк.

Глава города заверил, что из бюджета выделят 100 млн грн на нужды медицинских учреждений для лечения пациентов.

Добавим, что согласно данным Телеграм-канала "COVID-19. Запорожье" два зараженных отдыхали в Египте, еще двое в Куршевеле. Точный возраст больных – 41,52,53 и 55 лет.

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