В Запорожье на ребенка упала деревянная скульптура. Видео 18+

В Запорожье в парке "Дубовая роща" 8 марта на 10-летнюю девочку упала деревянная скульптура медведя.

Соответствующее видео появилось на странице в Instagram zptoday. Девочку без сознания забрали на "скорой" (чтобы посмотреть видео 18+, доскролльте до конца).

Как рассказали в пресс-службе патрульной полиции города, предварительно у девочки открытая черепно-мозговая травма, перелом ноги и руки, передает "Актуально".

В Запорожье на ребенка упала деревянная скульптура

Рядом находились ее мать и отец. Медики сразу начали оказывать помощь ребенку и госпитализировали ее в клиническую детскую больницу.

Как объяснили родители, их ребенок игрался неподалеку деревянных конструкций, как вдруг эти конструкции упали и придавили ее. На место была вызвана следственно оперативная группа Александровского отдела полиции, осуществлено охрану места происшествия.

Видео 18+!

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре трехлетняя девочка упала в ведро с кипятком и получила 50% ожогов тела. Ребенка в крайне тяжелом состоянии спасают в областной больнице на Космической.

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