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23 декабря • обновлено в 17:36
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В Запорожье мужчина устроил резню на остановке: один человек погиб

1.4т
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В Запорожье задержали местного жителя, который во время конфликта нанес смертельные ножевые ранения одному человеку и травмировал еще трех.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожья, ЧП произошло 22 декабря около 2:00 ночи. Тело мужчины нашли возле остановки общественного транспорта.

Погибшим оказался житель Днепропетровщины. На его теле обнаружили ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставили еще трех человек.

В Запорожье мужчина устроил резню на остановке

В Запорожье мужчина устроил резню на остановке

newsru.com

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Правоохранители установили, что убийцей оказался 24-летний житель Запорожья, его задержали и объявили о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве 17 ноября, состоялась резня в зале игровых автоматов "Лото", который расположен в МАФе на улице Галицкой, 13.

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Автор
Глеб Иванов
Место
Украина Запорожье
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