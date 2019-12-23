В Запорожье мужчина устроил резню на остановке: один человек погиб

В Запорожье задержали местного жителя, который во время конфликта нанес смертельные ножевые ранения одному человеку и травмировал еще трех.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Запорожья, ЧП произошло 22 декабря около 2:00 ночи. Тело мужчины нашли возле остановки общественного транспорта.

Погибшим оказался житель Днепропетровщины. На его теле обнаружили ножевые ранения. Также в больницу с резаными ранами туловища доставили еще трех человек.

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Правоохранители установили, что убийцей оказался 24-летний житель Запорожья, его задержали и объявили о подозрении.

В настоящее время решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

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