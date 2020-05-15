В Запорожье медики так и не получили обещанную доплату: мэр принял решение

В Запорожье медицинские работники, которые задействованы в борьбе с коронавирусом COVID-19, так и не получили доплату за март в размере 300%.

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Об этом в Facebook сообщил мэр города Владимир Буряк. Он уточнил, что в связи с этим городские власти решили выделить 1 миллион гривен.

В Запорожье медики так и не получили обещанную доплату korrespondent.net

"Центральная власть заявила, что деньги из госбюджета за март давно распределены по областям, но до городских учреждений здравоохранения они до сих пор не дошли. Далее бороться с бюрократией мы не имеем права. Мы найдем 1 млн грн, чтобы обеспечить медиков тем, что им принадлежит", – заявил мэр Запорожья.

Он уточнил, что проект решения о выделении из городского бюджета города 1 миллион гривен для доплат медикам будет внесен на утверждение ближайшей сессии Запорожского горсовета.

Буряк надеется, что эти средства будут компенсированы государством. Он добавил, что город уже направил на борьбу с коронавирусом 100 миллионов гривен.

Мэр также отметил, что за апрель Запорожье получит 9 миллионов гривен на доплаты для медиков, но из-за изменений системы выплат, указанные средства должны поступить от Национальной службы охраны здоровья, которая направит их в больницы. Затем выплаты будут распределять главврачи.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр внутренних дел Арсен Аваков пригрозил уголовной ответственностью за невыплату или задержку доплат медикам, которые лечат больных коронавирусом.

По словам министра здравоохранения Максима Степанова, зарплаты с надбавками в 300% получили уже 18 областей, еще в шести областях проводится анализ по поводу каждого медицинского учреждения.