В Запорожье мать спаивала ребенка алкогольным энергетиком в маршрутке: появилось видео

В Запорожье в одной из городских маршруток женщина на глазах у других пассажиров спаивала маленького ребенка алкогольным энергетиком.

Видеодоказательство жуткого инцидента опубликовал местный активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram. Он попросил людей опознать горе-мать. На кадрах видно, как женщина дает малышу алкогольный напиток, а затем сама отпивает из бутылки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Может кто-то опознает леди? 49 маршрут. "Рево". Ребенок. Твою мать!!! Давайте найдем ее и возьмем интервью", – возмутился мужчина.

В Запорожье мать спаивала ребенка в маршрутке Скриншот видео

Позже он добавил, что его подписчики узнали женщину и рассказали подробности о ее неблагополучной семье, которая промышляет кражами, эксплуатируя маленьких детей.

"Эта семейка (муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут – заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например, берет две пачки кофе, прячет одну под ребенка, а одну ставит на полку", – пишет Лукин.

По его словам, сотрудники магазинов утверждают, что такими кражами преступники занимаются уже около двух лет. В торговых заведениях их прозвали "колясочниками".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось жуткое видео с россиянками, которые устроили застолье на снегу на спящем ребенке. Зимой посреди улицы женщины положили на землю девочку, закутанную в одеяло, а сверху разложили закуску и бутылки с алкоголем.