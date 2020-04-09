В Запорожье мать спаивала ребенка алкогольным энергетиком в маршрутке: появилось видео

В Запорожье в одной из городских маршруток женщина на глазах у других пассажиров спаивала маленького ребенка алкогольным энергетиком.
Видеодоказательство жуткого инцидента опубликовал местный активист Андрей Лукин на своей странице в Instagram. Он попросил людей опознать горе-мать. На кадрах видно, как женщина дает малышу алкогольный напиток, а затем сама отпивает из бутылки (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).
"Может кто-то опознает леди? 49 маршрут. "Рево". Ребенок. Твою мать!!! Давайте найдем ее и возьмем интервью", – возмутился мужчина.
В Запорожье мать спаивала ребенка в маршрутке
Скриншот видео
Позже он добавил, что его подписчики узнали женщину и рассказали подробности о ее неблагополучной семье, которая промышляет кражами, эксплуатируя маленьких детей.
"Эта семейка (муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут – заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например, берет две пачки кофе, прячет одну под ребенка, а одну ставит на полку", – пишет Лукин.
По его словам, сотрудники магазинов утверждают, что такими кражами преступники занимаются уже около двух лет. В торговых заведениях их прозвали "колясочниками".
Пост временный... может кто то опознаёт леди? 49 маршрут ... Рево ... ребёнок ... твою мать !!! Давайте найдём ее и возьмём интервью @tpzp Прислали подписчики только что инфу по "маме" Текст добавляю ( 00:40 ) Вообщем эта семейка( муж уже успел отбыть срок и вышел) спаивает детишек, когда уснут - заходят в магазин и под видом семейной пары воруют дорогостоящие товары. При чем прячут под спящих деток. Например берет две пачки кофе( мы пачку кирпичем называем в охране) прячет одну под ребёнка, а на полку ставит одну. Такой схемой они промышляют года 2. Мы их называли "колясочники". Когда ещё коляска была. Так все награбленное сгружалось под малыша.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети появилось жуткое видео с россиянками, которые устроили застолье на снегу на спящем ребенке. Зимой посреди улицы женщины положили на землю девочку, закутанную в одеяло, а сверху разложили закуску и бутылки с алкоголем.
Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!