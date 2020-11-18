В Запорожье люди по 7 часов стоят в огромных очередях, чтобы сдать тест на COVID-19. Фото

В Запорожье, в Центре первичной медико-санитарной помощи №5 Хортицкого района, люди вынуждены часами стоять, чтобы сдать тест на коронавирус или попасть на обычный прием к врачу.

Ситуацию возле медучреждения, где собираются длинные очереди, они назвали "полным трэшем", пишет "Іz.Индустриалка". Хотя первыми на толпы запорожцев, желающих протестироваться на COVID-19, указал пользователь Facebook-сообщества "Портал Бабурка" (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Помещение коронавирусного блока совсем небольшое. Перед ним – коридорчик, который проходят больные COVID-19 и другими заболеваниями. Затем "коронавирусные" идут налево, все остальные – направо. Причем, все заходят в коридор через одну небольшую дверь. Главный вход закрыт – перед поликлиникой (ЦПМСП №5 ранее был поликлиникой. – Ред.) идет ремонт", – описывает ситуацию издание.

По словам людей, чтобы попасть на прием к узкому специалисту, им приходится проходить через такой коридор. И только потому, что в медучреждении не могут сделать ступени на центральном входе – чтобы разделить поток посетителей.

Люди отмечают, что о соблюдении противоэпидемических мер речи не идет. Ведь все проходят через толпу, иногда "приходится пробираться к невропатологу, как по минному полю".

Жители Запорожья жалуются, что стоят в очереди по 4-7 часов, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус. Отмечается, что такая же ситуация сложилась и в 4-й, 9-й "поликлиниках".

"Стульев мало, люди стоят с температурой. Даже если и не был болен COVID-19, заразишься", "Лучше сразу позвонить семейному врачу", "Когда я был тут в начале ноября, даже негде стоять нормально не было. По сравнению с той очередью эта – небольшая. Тогда стояли впритык, едва можно было пройти, были скандалы и крики", – рассказывают запорожцы.

Издание подчеркивает, что коронавирусный блок очень меленький, там работает всего один лаборант, а надо хотя бы три. В нем же дежурный терапевт ведет первичный прием пациентов с признаками ОРВИ.

"Поэтому и большая очередь кашляющих и температурящих. К тому же нет нормальной организации. Не все приходят на ПЦР с направлениями. Некоторые бегают по нескольким кабинетам и стоят в двух-трех очередях. Начинаются разборки, кто за кем стоял", – говорится в сообщении.

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