В Запорожье из автобуса вытолкали стоящего пассажира. Видео

Борис Бондарь Общество 23:45, 24.11.2020 Обновлено: 23:55, 24.11.2020

В Запорожье на одном из городских маршрутов пассажиры вытолкали из автобуса мужчину, который захотел проехать стоя.

Соответствующее видео выложили в Instagram-сообществе "Это Запорожье". В салоне транспортного средства не оказалось свободных сидячих мест (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

Один из пассажиров захотел ехать стоя. На кадрах видно, что автобус не начал движение.

Поведение мужчины возмутило других пассажиров. Они на него накричали, требуя выйти.

После этого двое парней силой вытолкали нарушителя карантинных ограничений из салона.

"Самоорганизация населения в действии. Мужик хотел проехать стоя, пассажирам автобуса пришлось его вывести самим", – сказано в комментарии к видео.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева девушку без маски ногами вытолкали из трамвая.

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