В Запорожье и Николаеве закрывают все кафе и ТРЦ на карантин из-за коронавируса

Запорожье и Николаев закрывают на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. В городах будут остановлены работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек.
Об ограничительных мерах сообщил глава Запорожья Владимир Буряк на странице в Faсebook. Запрет коснется:
• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;
• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;
• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;
• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;
• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;
• торгово-развлекательных центров;
• всех рынков.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на карантин закрылись Киев, Одесса и Львов.
Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!