В Запорожье и Николаеве закрывают все кафе и ТРЦ на карантин из-за коронавируса

Запорожье и Николаев закрывают на карантин из-за распространения коронавируса COVID-19. В городах будут остановлены работы объектов общего пользования с присутствием более 10 человек.

Об ограничительных мерах сообщил глава Запорожья Владимир Буряк на странице в Faсebook. Запрет коснется:

• всех магазинов, кроме продуктовых и аптек;

• кинотеатров, театров, музеев, галерей, библиотек и других культурных и развлекательных заведений;

• кафе, ресторанов, предприятий общественного питания;

• детских развлекательных центров и клубов, площадок, в том числе спортивных;

• фитнес-клубов, тренажерных залов, бассейнов, спортивных площадок и стадионов;

• торгово-развлекательных центров;

• всех рынков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее на карантин закрылись Киев, Одесса и Львов.

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