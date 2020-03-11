В Запорожье экстренно госпитализировали женщину с подозрением на коронавирус

В областную клиническую больницу Запорожья с подозрением на коронавирус экстренно госпитализировали женщину, которая ранее прилетела из Италии.

Пока медики диагностировали у нее ОРВИ, острый фарингит и пневмонию. А для исключения вируса COVID-19 биоматериал отправлен в лабораторию Центра общественного здоровья в Киев, сообщает сайт "061".

Предварительно, жительница Токмака 1972 года рождения была на заработках в Италии. Там 1 марта она попала под дождь и простудилась. Из-за хронического пиелонефрита, женщина начала принимать антибиотики, а позже работодатели отпустили ее домой для лечения. Так украинка прилетела в Борисполь через Милан, потом села на поезд до Бердянска.

В Запорожье с подозрением на коронавирус госпитализировали женщину, которая вернулась из Италии

"Уже по дороге домой ее состояние ухудшилось и она обратилась за помощью к проводнику. На вокзале "Запорожье-1" женщину сняли с поезда и передали медикам", – говорится в сообщении.

Как отметили в ГУ "Запорожский областной лабораторный центр МОЗ", это первый случай подозрения на новый китайский вирус в регионе. Хотя подчеркивается, что результаты исследований на наличие COVID-19 у женщины ожидаются только в пятницу, 13 марта.

Также известно, что украинка ехала в купе одна. Вагон уже отправили на дезинфекцию, а проводник, с которым она контактировала, находится под наблюдением медиков.

При этом в лабораторном центре просят горожан не паниковать и соблюдать элементарные правила гигиены.

Карта распространения коронавируса COVID-19 в мире:

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновцах госпитализировали уже пятерых человек с подозрением на коронавирус COVID-19. В течение дня 10 марта в больницу забрали еще трех человек.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся