В Запорожье топ-чиновника обвинили в избиении женщины. Эксклюзивные подробности

Руководителя исполнительной службы в г. Запорожье Юго-Восточного межрегионального управления Министерства юстиции Виталия Горлова обвиняют в избиении жены своего брата и незаконном завладении домом своей матери.

Дочь пострадавшей Маргариты Горловой Алина утверждает, что это было организованное нападение, и называет имена всех соучастников вероятного преступления. По данному факту полиция открыла уголовное производство, однако говорит, что без свидетелей дело дальше может не пойти. Подробности – в материале OBOZREVATEL.

Отобрал у матери жилье

История началась еще в 2014 году, когда Виталий Горлов вместе с женой, нотариусом Юлией, сделали фиктивную доверенность и переоформили имущество его матери в селе Степановка Запорожской области на себя.

"Бабушка подала в суд на него и его жену, и еще группу нотариусов, которые им помогали в переоформлении. В октябре 2018 года было открыто уголовное производство, дело рассматривается в Хозяйственном суде города Запорожья по факту незаконного переоформления и подделки доверенности. Но дело очень тормозится", – рассказывает внучка пострадавшей Алина Горлова.

Выдержка из судебного реестра об открытии уголовного производства по факту мошенничества

Из-за действий родного сына у пожилой женщины случился инсульт, и она переехала к невестке в город, где пока и проживает. Представлять ее интересы в суде вызвались Маргарита и Алина Горловы. Сам Виталий из дома матери уехал.

"В среду, 27 мая, он вернулся в дом и сделали организованное нападение на мою мать. Она поехала туда проводить ремонтные работы, я там тоже была, но мы с парнем поехали в город еще вечером 26 мая. Виталий же приехал на следующий день с тремя мужчинами. Он знал, что мама там одна, сразу подошли, начали толкать, рвали одежду, отобрали телефон", – пересказывает события Алина.

Виталий Горлов Facebook Алины Горловой

Пока у Маргариты отбирали телефон, она все же успела набрать дочь, которая, услышав крики матери, села в машину и сразу поехала в село. Там девушка застала нападающих.

Алина рассказывает, что даже сняла видео с мужчинами, которые присутствовали на территории дома. Вместе с Виталием там был его сын Евгений и их друг Александр Книж. Последний косвенно подтвердил факт нападения, однако сам участия в нем якобы не брал.

Евгений Горлов Facebook Алины Горловой

Александр Кныж Facebook Алины Горловой

Сама Маргарита очень переживает из-за нападения, семья собирается обратиться к специалисту, который сможет провести психологическую экспертизу. На руках у пострадавшей уже выводы судмедэкспертизы о многочисленных синяках и рентген, который подтверждает ушиб ребра.

Выводы судебно-медицинской экспертизы по факту избиения Маргариты Горловой

Реакция правоохранителей

В Мелитопольском отдела полиции ГУ ЧП в Запорожской области открыли уголовное производство по ст. 125 ч. 1 УК Украины (умышленное легкое телесное повреждение).

"Полиция также приехала на место происшествия, зафиксировали нападение, у нас есть внесенное постановление. Но я разговаривала с полицейским, и он мне объяснил, что даже при наличии медицинской экспертизы без свидетелей мы мало на что можем рассчитывать. Все, что в их силах, они сделают, но закон прописан так, что без свидетелей доказать что-то невозможно", – объясняет Алина.

По делу ведется досудебное расследование

Единственным косвенным свидетелем есть соседка, которая и вызвала правоохранителей, когда услышала шум из дома Горловых. Но, как говорит Алина, Виталий не пускал ее на территорию, поэтому по факту женщина ничего не видела.

"Юрист сообщает, что эта ситуация может помочь в предыдущем деле по факту незаконного переоформления имущества, и наконец привлечь их к ответственности. А об избиении он говорит, чтобы мы собрали все доказательства, заключения экспертиз и ехали в понедельник к следователю", – говорит дочь пострадавшей.

Семья переживает

Как сообщила Алина, еще во времена президентства Виктора Януковича Виталий Горлов был начальником Управления юстиции в Запорожской области. Сейчас он является руководителем исполнительной службы в г., Запорожье, поэтому у мужчины есть немало связей в городе.

"Мы просили, чтобы их задержали, но в полиции нам сказали, что это не в их компетенции. Я их уговаривала, ведь не знаю, что они могут сделать дальше, Виталий с сыном прекрасно знают, где мы живем. Они могут прийти и сюда я сама в стрессе, нам реально страшно", – говорит она.

В Юго-Восточном межрегиональном управлении Министерства юстиции также отреагировали на обвинение своего подчиненного. Как сообщила OBOZREVATEL заместитель начальника управления Татьяна Онищенко, в день совершения нападения Виталий Горлов находился в отпуске.

По ее словам, в настоящее время оснований для отстранения, или увольнения руководителя исполнительной службы в г. Запорожье нет. Дело находится на стадии изучения, и все дальнейшие действия в управлении будут предприниматься согласно расследованию правоохранительными органами.