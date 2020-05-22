В Запорожье 16-летняя девушка родила ребенка весом менее 700 грамм: врачи борются за его спасение

В Запорожье 16-летняя девушка на 31-й неделе беременности родила ребенка, который весит всего 690 грамм.

Об этом в Instagram сообщила основатель детского фонда "Эмоция" Злата Некрасова. По ее словам, матери из-за задержки плода сделали кесарево сечение (чтобы посмотреть видео, проскролльте новость до конца).

В Запорожье 16-летняя девушка родила ребенка весом менее 700 грамм instagram.com/zlata_nekrasova111

"Мама роженицы пьет, с отцом девочка не общается, бабушка, которая могла бы ей помочь, парализована!" – рассказала Некрасова.

Она уточнила, что девушка прислала волонтеру список лекарств, в которых нуждается ребенок. Они дорогие и в больнице их нет.

"Один из препаратов "Биовен". Дай Бог, чтобы малыш окреп. Ребеночку сегодня тетий день. До сих пор лекарств нет", – написала Некрасова.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре в июле 2019 года мать родила двойняшек на 27-й неделе беременности. Один из них весил 750 грамм, второй – 940.