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12 апреля • обновлено в 22:53
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В Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус: появились подробности

1.9т
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У сотрудника Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус после проведения ПЦР-теста.

Об этом сказано в сообщении администрации в Facebook, однако отмечается, что инфицированный с 1 апреля находится в отпуске, руководители ОГА с ним не контактировали.

Остальных "контактных" сотрудников администрации уже проверили методом ПЦР – во всех 12 человек коронавирус не подтвердился.

"В Закарпатской облгосадминистрации действует строгий режим карантина: приостановлено личный прием граждан с 17 марта, вход по удостоверениям, проводится дезинфекция помещений, на коридорах установлены дезинфекционные растворы, работники носят защитные маски для лица и перчатки", – отмечается в сообщении.

В Закарпатской ОГА обнаружили коронавирус: появились подробности

Как писал OBOZREVATEL, состоянием на утро 12 апреля в Украине COVID-19 заболели более 2,7 тысячи человек, из которых 83 скончались и 89 уже вылечились.

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Автор
Кирилл Лютый
Темы
Карантин в Украине Коронавирус
Место
Украина Ужгород
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