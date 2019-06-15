"В загон загнали": в сети появились унылые фото из Крыма

В аннексированном Севастополе оккупанты устроили празднование Дня города, однако прежнего ажиотажа и веселья эти мероприятия не вызвали.

Об унылости полуострова рассказал блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter. "Не довольны, концерт ф*говый, в загон загнали, как принято в РФ", – цитируются слова местных жителей.

При этом, как рассказали участники мероприятия, группа "Руки Вверх", которая приехала давать концерт, якобы собирала с людей деньги в коробки.

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Севастополь вчера день города праздновал

Не довольны

концерт фиговый.,в загон загнали,как принято в РФ

Руки Вверх за концерт деньги в коробку собирали😃

Салют задержался и был никакой

денег нет гардемаринам на понты... pic.twitter.com/lSjJljLTe8 — RoksolanaToday&Крым25% (@KrimRt) 15 июня 2019 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото с празднования "Дня России" на оккупированном Москвой украинском полуострове Крым. В этом году эти мероприятия были весьма непопулярны среди местных жителей.

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