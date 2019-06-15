ГлавнаяНовости
МоваЯзык
ГлавнаяБлоги

/Общество

"В загон загнали": в сети появились унылые фото из Крыма

1.3тЧитать материал на украинском

В аннексированном Севастополе оккупанты устроили празднование Дня города, однако прежнего ажиотажа и веселья эти мероприятия не вызвали.

Об унылости полуострова рассказал блогер "RoksolanaToday&Крым" в своем Twitter. "Не довольны, концерт ф*говый, в загон загнали, как принято в РФ", – цитируются слова местных жителей.

При этом, как рассказали участники мероприятия, группа "Руки Вверх", которая приехала давать концерт, якобы собирала с людей деньги в коробки.

Новости
В Украине рассекретили военных Путина, которые "брали" Крым: имена и фото

"В загон загнали": в сети появились унылые фото из Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

"В загон загнали": в сети появились унылые фото из Крыма

Twitter "RoksolanaToday&Крым"

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в сети показали фото с празднования "Дня России" на оккупированном Москвой украинском полуострове Крым. В этом году эти мероприятия были весьма непопулярны среди местных жителей.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Тема
Аннексия Крыма
Место
Украина
Поделиться в Facebook
4
Комментарии
1
9
Смешно
0
Интересно
0
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
леня зе
леня зе
у нее климакс или ее ни кто неокучивает?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати...Роксолана а чо ты нам про ажиотаж и всеобщее веселье ранее ничего не рассказывал???
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Что там в Одессе??Насколько приятно купаться в болоте???
Показать комментарий полностью
Ответить
5
1

Блоги / мнения

ads pixel