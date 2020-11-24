В ЮНИСЕФ назвали сроки пика пандемии COVID-19 в Украине

В Украине возможен пик заболеваемости коронавирусом (COVID-19) уже в январе-феврале 2021 года.

Такое случится, если не предпринимать эффективные противоэпидемические меры. Об этом для "РБК-Украины" рассказал глава программ здравоохранения ЮНИСЕФ (Детский фонд ООН) в Украине Андрей Славуцкий.

По его словам, сейчас наша страна находится только в начале подъема заболеваемости, но в течение недели-двух будет мощная эпидемическая волна. Славуцкий предупредил, что волна будет настолько мощной, что система здравоохранения в Украине не справится.

"Скорее всего, с этим эпидемическим ростом, если ничего не делать, пика мы достигнем в январе-феврале. Потом заболеваемость должна пойти на спад, надеемся, к марту-апрелю. Но если будут очень эффективные противоэпидемические мероприятия, то эту волну можно сбить уже в декабре", – рассказал эксперт.

Кроме того, Славуцкий подчеркнул, что нужно вводить четыре уровнях жесткого карантина, чтобы остановить эпидемию.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве назвали предпосылки для полного локдауна в Украине.