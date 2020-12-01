Локдаун в Украине нужен уже сейчас, а после Нового года его стоит повторить, – инфекционист

Локдаун в Украине может привести к существенному снижению заболеваемости коронавирусом, его следует объявить уже сейчас. Но такие жесткие ограничения могут потребовать введения в стране чрезвычайного положения.

Об этом в эфире телеканала Obozrevatel TV рассказал врач-инфекционист Владимир Курпита. Если локдаун будет введен до Нового года, в январе придется еще раз усиливать карантин, добавил он.

"Если мы говорим о законодательстве, у нас есть единственный механизм по жестким ограничительным мерам – через введение чрезвычайного положения. Основной вопрос – будет ли использован этот механизм, или будут снова говорить об ограничительных мерах не национального уровня, которые не очень будут вписываться в такие жесткие ограничения", – сказал медик.

Говоря об эффекте от локдауна, медик отметил, что его можно спрогнозировать на основании опыта других стран. "Чехия и Бельгия, которые вводили жесткие ограничительные меры, тот же Израиль, через 2-3 недели получили существенное снижение заболеваемости", – рассказал инфекционист.

По его мнению, с эпидемиологической точки зрения целесообразнее было бы объявить локдаун уже сейчас – с тем, чтобы ослабить ограничения перед Новым годом.

"Но в январе нам однозначно пришлось бы еще один раз вводить ужесточение режима, поскольку во время новогодних праздников украинцы обычно собираются дома, где и происходит наибольшее количество заболеваний. У нас могла бы повториться та же ситуация, которая происходит сейчас", – отметил врач.

Как писал OBOZREVATEL, по словам главы Минздрава Максима Степанова, Украине нужен 3-недельный локдаун, чтобы сбалансировать эпидемию коронавируса с эпидемией других острых респираторных инфекций, в частности, гриппа.