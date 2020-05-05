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5 мая • обновлено в 18:10
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В вузе ВСУ запретили пользоваться мобильными и соцсетями: появился скандальный документ

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В Харьковском национальном университете Воздушных сил имени Ивана Кожедуба издали приказ о запрете использования во время служебной деятельности таких средств связи, как мобильные телефоны, планшеты, ноутбуки, смарт-часы и флешки.

Соответствующий документ опубликовала на своей странице в Facebook офицер-воспитатель Киевского военного лицея имени Ивана Богуна Юлия Микитенко.

"Маск нервно покуривает в сторонке. Треш в ХНУВС продолжается. Вместо того, чтобы обеспечить курсантам достойное образование, бороться с наркоманией, коррупцией и некомпетентностью, руководство вуза решило запретить использовать электронные средства", – возмутилась она.

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

Facebook Юлии Микитенко

В вузе ВСУ запретили гаджеты

В вузе ВСУ запретили гаджеты

Кроме того, в приказе также прописан запрет на использование соцсетей с целью недопущения утечки информации с ограниченным доступом, которая раскрывает характер деятельности Воздушных сил ВСУ.

"Запретить военнослужащим и работникам университета в соцсетях, мессенджерах и Telegram-каналах распространять аудио-, фото- и видеоматериалы, которые могут привести к утечке информации о геолокации, местонахождении, принадлежности к ВСУ, действиях командиров, а также персонализации и индентификации личного состава", – сказано в документе.

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

Facebook Юлии Микитенко

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

В вузе ВСУ запретили пользоваться гаджетами и соцсетями

Facebook Юлии Микитенко

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в ВСУ разгорелся скандал из-за распоряжения о контроле страниц соцсетей военнослужащих командирами воинских частей и их заместителями. Соответствующий документ опубликовал бывший воин ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина Харьков
Тег
Вооруженные силы Украины
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Иван Васильевич
Иван Васильевич
Я служил срочную в Союзе и нам запрещали пользоваться радиоприемниками, магнитофонами и фотоаппаратами. Но тогда было государство, где существовало такое понятие, как военная тайна. В современной Украине такого не может быть, потому что все секреты знают в Америке и России.
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