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7 апреля • обновлено в 11:53
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В ВСУ зафиксирована первая смерть от COVID-19

18.2т
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В Вооруженных силах Украины зафиксирована первая смерть от коронавируса – скончалась сотрудница военной части в Ивано-Франковской области.

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Об этом сообщает во вторник, 7 апреля, в Facebook командование Медицинских сил ВСУ.

Отмечается, что с 20 марта погибшая находилась на амбулаторном лечении с диагнозом ОРЗ. 27 марта состояние ухудшилось, женщина была госпитализирована в ЦРБ г. Надворная, а 30 марта – переведена в реанимационное отделение.

В ВСУ зафиксирована первая смерть от COVID-19

В ВСУ зафиксирована первая смерть от COVID-19

РБК-Украина

Умерла пациентка 06 апреля в 06:00. Диагноз COVID-19 подтвержден вечером того же дня.

Уточнили также эпидемиологическую обстановку в ВСУ. По состоянию на 7 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 4 случая COVID-19.

На изоляции (в том числе самоизоляции) – 87 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие 3 суток – 18 человек.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – предупредили в МС ВСУ.

Новость обновляется.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Минздраве сообщили, что за сутки 6-7 апреля в Украине от коронавируса скончались 7 человек.

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Автор
Ирина Кулинич
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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