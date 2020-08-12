В ВСУ зафиксирован стремительный скачок COVID-19: за сутки – десятки больных

По состоянию на утро 12 августа в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано 34 новых случая заболевания COVID-19.

Всего опасной болезнью сейчас болеет 322 защитника, погибло – шесть, выздоровели с начала пандемии – 712. Об этом сообщили на официальной странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook.

Уточняется, что на изоляции находится 743 военнослужащих, у 278 из них этот режим закончится в течение трех ближайших суток. Что касается госпитализированных, то их насчитывается десять:

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 4 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Южного региона – 1 военнослужащий;

Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий;

Владимир-Волынская ЦРБ – 1 работник ВСУ;

Житомирская ЦРБ – 1 работник ВСУ.

Медики заверили, что состояние здоровья пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение. Кроме того, на лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся еще 24 защитника.

Львовская область – 7 военнослужащих и 2 работника ВСУ;

Одесская область – 5 военнослужащих;

Киевская область – 3 военнослужащего и 1 работник ВСУ;

Винницкая область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;

Черниговская область – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ;

Харьковская область – 1 военнослужащий;

Ивано-Франковская область – 1 работник ВСУ.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами. Командование Медицинских сил ВСУ призывает соблюдать правила карантина и личной гигиены", – отметили в сообщении.

Как писал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 12 августа в Украине официально подтверждено 84 548 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1433 – обнаружены за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1970 человек (+19 в сутки), а 45 686 пациентов (+752) полностью побороли болезнь.