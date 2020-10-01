В ВСУ зафиксировали рекорд по количеству больных COVID-19

За минувшие сутки, 30 сентября, в рядах Вооруженных сил Украины коронавирусом заразилось рекордное количество человек – 91.

Как сообщает в Facebook командование Медсил ВС, всего COVID-19 болеет 682 человека. При этом побороли болезнь 2284 человека, летальных случаев – 10.

Отмечается, что на изоляции (самоизоляция) находится 624 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 125 человек.

Также среди 91 новых зараженных 20 находятся в больницах, а 71 – лечатся дома. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, при этом больные в стационаре получают необходимое лечение.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отмечено в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Минздраве объяснили рост числа больных COVID-19 в Украине.