За минувшие сутки в Вооруженных силах Украины зафиксировали 18 новых случаев инфицирования коронавирусом (COVID-19).

Как сообщили на странице в Facebook Командования медицинских сил ВСУ, в настоящее время COVID-19 в армии болеют 148 человек. За время пандемии выздоровели – 227 человек, летальных случаев – 4. На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 427 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие три дня – 70 человек.

Из новых инфицированных, 9 человек находятся в медучреждениях (в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ" – 2 военнослужащих и 1 работник ВС Украины, в Военно-медицинском клиническом центре Западного региона – 3 военнослужащих, в Винницкой районной больнице, Александровской клинической больнице и Днепропетровской городской больнице – по 1 работнику ВСУ). Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находятся 9 человек – их состояние здоровья удовлетворительное, наблюдается легкое течение заболевания.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными),которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – сказано в сообщении.

В ВСУ зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса за сутки

В ВСУ зафиксировали почти 20 новых случаев коронавируса за сутки

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 18 июня, в Украине официально подтверждено 34 063 случая коронавирусной инфекции. Из них 829 были обнаружены за минувшие сутки, что стало новым антирекордом с суточного прироста.