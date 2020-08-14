В ВСУ зафиксировали новую вспышку COVID-19: почти 50 заражений за сутки

По состоянию на утро 14 августа в рядах Вооруженных сил Украины зафиксировано 47 новых случаев инфицирования коронавирусом COVID-19. Всего с болезнью сейчас борются 385 защитников.

В сводке командования Медицинских сил ВСУ на странице в Facebook также уточнили, что с начала пандемии уже 743 военнослужащим удалось преодолеть недуг, а шестеро стали его жертвами.

Кроме того, военные медики отметили, что сейчас на изоляции находится 732 воина и сотрудника ВСУ. У 182 из них она закончится в течение ближайших трех суток. Шестеро инфицированных защитников сейчас проходят лечение в учреждениях здравоохранения:

Национальный военно-медицинский клинический центр "ГВКГ" – 2 военнослужащих;

Военно-медицинский клинический центр Западного региона – 1 военнослужащий;

Военно-медицинский клинический центр Северного региона – 2 военнослужащих;

Черновицкий военный госпиталь – 1 военнослужащий.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 41 человек:

Львовская область – 13 военнослужащих и 3 работника ВСУ;

Киевская область – 11 военнослужащих и 4 работника ВСУ;

Черниговская область – 2 военнослужащих и 1 работник ВСУ;

Ивано-Франковская область – 1 военнослужащий;

Николаевская область – 1 военнослужащий;

Винницкая область – 1 военнослужащий;

Одесская область – 2 военнослужащих;

Житомирская область – 2 военнослужащих.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – отметили в командовании Медицинских сил ВСУ.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 августа суточный прирост заболеваемости коронавирусом в ВСУ также составлял 47 человек. При этом выздоровевших тогда было 727.