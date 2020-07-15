В ВСУ зафиксировали 14 новых случаев коронавируса за сутки

В Украине за последние сутки коронавирус диагностировали еще в 14 военнослужащих и работников воинских частей.

Всего по состоянию на утро 15 июля в Вооруженных силах COVID-19 болеют 125 человек. Такие данные приводит командование Медицинских сил ВСУ на сайте Минобороны.

Отмечается, что из новых больных в учреждениях здравоохранения находятся только двое. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимую врачебную помощь.

Тогда как другие находятся на лечении дома под наблюдением медицинской службы. Это 11 военнослужащих во Львовской и Киевской областях, а также один работник ВСУ. У всех их состояние удовлетворительное, наблюдается легкое течение коронавируса.

Известно, что за время пандемии в ВСУ эту болезнь удалось побороть 486 пациентам, при этом было зафиксировано пять летальных случаев. Сейчас на изоляции находится 471 человек.

В связи с этим командование Медицинских сил ВСУ призвало военнослужащих соблюдать правила карантина и личной гигиены.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), не входящих в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе. Не подвергайте себя и свою семью опасности лишними контактами", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 15 июля в Украине официально подтверждено 55 607 случаев коронавирусной инфекции, из них 836 выявлено за минувшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 1427 человек, а 28 131 пациент полностью поборол болезнь.