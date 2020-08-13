За минувшие сутки, 12 августа, в рядах Вооруженных Силах Украины 47 человек заразились коронавирусом (COVID-19).

Об этом сообщает пресс-служба Командования Медицинских сил ВСУ. Всего состоянием на 13 августа болеет 354 человека. При этом выздоровели – 727 человек, летальных исходов – 6.

Отмечается, что сейчас на изоляции (в том числе самоизоляция) находится 680 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция ближайших трех суток – 274 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 39 человек.

"Анализ заболеваний среди военнослужащих и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встреч с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отмечено в сообщении.

В ВСУ за сутки обнаружили почти 50 человек с COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, 13 августа в Украине официально подтверждены 86 140 случаев коронавирусной инфекции. Из них 1 592 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало новым антирекордом по суточному приросту.