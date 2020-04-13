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13 апреля • обновлено в 12:37
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В ВСУ снова возросло количество больных COVID-19: сотни – на изоляции

2.5т
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По состоянию на утро 13 апреля в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 19 случаев заболевания коронавирусом COVID-19, из них один человек выздоровел и один умер.

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Как сообщило командование Медицинских сил ВСУ, 12 апреля с помощью ПЦР-тестирования был подтвержден еще один случай коронавируса у работника ВСУ, госпитализированного 8 апреля по Львовскую областную инфекционную больницу с диагнозом внегоспитальная двусторонняя пневмония. Его состояние здоровья стабильно тяжелое.

В ВСУ снова возросло количество больных COVID-19: сотни – на изоляции

На изоляции сейчас находятся 214 военнослужащих, у 25 из них изоляция заканчивается в ближайшие 3 суток.

"Анализ заболеваний среди военных и гражданского населения свидетельствует о том, что чаще всего инфекция распространяется при эпизодических встречах с близкими людьми (друзьями и родными), которые не входят в круг лиц, с которыми вы общаетесь ежедневно или живете вместе", – отметили медики.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 13 апреля в Украине официально подтвердили 3102 случая заражения коронавирусом.

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Тема
Коронавирус
Место
Украина
Теги
Вооруженные силы Украины вирус
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Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Из письма украинского солдата:"...мамо, я не хочу вмирати за пiндосiв.."
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