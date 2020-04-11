В ВСУ резко выросло количество заболевших COVID-19

В Вооруженных силах Украины за субботу, 11 апреля, было выявлено семь новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны. В целом новую инфекцию (на 11 апреля) подтвердили у 17 военных.

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За последние сутки коронавирус выявили у двух военнослужащих одной из воинских частей Хмельницкого. С 27 марта они находились на самоизоляции после контакта с лицом, у которого было подтверждено заболевание.

Также подтвержден COVID-19 у трех военнослужащих одной из воинских частей Мелитополя. Они находились на самоизоляции с 9 апреля после контакта с больным военнослужащим.

COVID-19 выявили и у одного военного из Киевского гарнизона. С 6 апреля он находился на самоизоляции после контакта с инфицированным.

Состояние здоровья военнослужащих удовлетворительное. Они проходят лечение в домашних условиях под наблюдением медицинской службы.

Еще один военнослужащий Киевского гарнизона с 3 апреля находится в Национальном военно-медицинском клиническом центре "Главный военный клинический госпиталь" с предварительным диагнозом "пневмония".

В субботу поступили результаты его ПЦР тестирования, которые подтвердили коронавирус. Сейчас состояние его здоровья удовлетворительное, он получает симптоматическое лечение.

Военные, контактировавшие с больными, отправлены на самоизоляцию. В случае появления симптомов ОРЗ у них будут взяты пробы для проведения теста.

11 квітня в Збройних Силах України зареєстровано ще 7 випадків захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19, спричинену коронавірусом SARS-CoV-2. — Defence of Ukraine (@DefenceU) April 11, 2020

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