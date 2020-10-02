В ВСУ резко отреагировали на заявление Кучера по катастрофе Ан-26

В Вооруженных силах Украины назвали абсурдными заявления председателя Харьковской облгосадминистрации Алексея Кучера насчет "промедления" работников аэропорта, которые давали разрешение на посадку самолета Ан-26.

Как сказал в комментарии РБК-Украина спикер Воздушных сил Юрий Игнат, Кучер не является специалистом и поэтому непонятно, откуда он взял эту информацию. По его словам, это "оценочные суждения", которые ни на чем не основаны.

"Это просто его оценочные суждения, непонятно откуда он их берет, ведь он не является специалистом в этом вопросе. Непонятно, почему он дает оценку действиям руководителя полетов? Он вообще был на аэродроме, он видел как там все делается, как принимаются решения?" – сказал военный.

Ранее председатель Харьковской ОГА Кучер публично заявил о "промедлении" работников аэродрома, которые давали разрешение на посадку борту. "По разным источникам, по моей информации, с момента, когда пилот запросил посадку, люди, которые отвечают за эту посадку, ответили только через минуту", – сказал он.

Как сообщил главный инспектор Минобороны Игорь Воронченко, "черные ящики" уже расшифрованы.

"Расшифровка ящиков уже завершилась, мы сейчас ведем моделирование всего полета". Он уточнил, что вся остальная информация по этому процессу пока засекречена. Это сделано для того, чтобы "не было предвзятых действий и клеветы", поскольку "это очень деликатное дело".

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