В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов: как в 37-м?

Виктория Довгань Общество 12:16, 16.04.2020 Обновлено: 12:38, 16.04.2020

В ВСУ разгорелся скандал из-за распоряжения о контроле страниц соцсетей военнослужащих командирами воинских частей и их заместителями.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший воин ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

"1937 год. НКВД, комиссары, "стукачи". А, нет... Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как "замполит", так и сосед по кровати, которого тот же "замполит" назначил ответственным за "мониторинг", – возмутился он.

В частности в распоряжении, подписанном заместителем командующего Сил логистики ВСУ полковником Валерием Стецюком, отмечается, что его целью является контроль за подчиненным личным составом и получение детальной информации о состоянии дел в подведомственных воинских частях.

Скандальное распоряжение о цензуре в соцсетях для воинов ВСУ
Facebook Александра Грома

"Требую организовать ежедневный мониторинг соцсетей, страниц Facebook, Instagram подчиненного личного состава. В случае выявления негативных сообщений, комментариев, фото и видео, которые дискредитируют ВСУ, немедленно докладывать для получения дальнейших рекомендаций по реагированию на негативные проявления", – сказано в документе.

ВСУ
34.ua

В комментариях под постом многие возмутились таким нововведениям, отметив, что они противоречат принципам демократического государства.

"Теперь свое мнение иметь нельзя. О лидерстве и т. д. вообще забыть. Будет только: "Я начальник, я прав, а вы все – овцы", "Итить-колотить", "Диктатура", – негодуют украинцы.

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