"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

В ВСУ разгорелся скандал из-за распоряжения о контроле страниц соцсетей военнослужащих командирами воинских частей и их заместителями.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший воин ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

"1937 год. НКВД, комиссары, "стукачи". А, нет... Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как "замполит", так и сосед по кровати, которого тот же "замполит" назначил ответственным за "мониторинг", – возмутился он.

В частности в распоряжении, подписанном заместителем командующего Сил логистики ВСУ полковником Валерием Стецюком, отмечается, что его целью является контроль за подчиненным личным составом и получение детальной информации о состоянии дел в подведомственных воинских частях.

Скандальное распоряжение о цензуре в соцсетях для воинов ВСУ Facebook Александра Грома

"Требую организовать ежедневный мониторинг соцсетей, страниц Facebook, Instagram подчиненного личного состава. В случае выявления негативных сообщений, комментариев, фото и видео, которые дискредитируют ВСУ, немедленно докладывать для получения дальнейших рекомендаций по реагированию на негативные проявления", – сказано в документе.

ВСУ 34.ua

В комментариях под постом многие возмутились таким нововведениям, отметив, что они противоречат принципам демократического государства.

"Теперь свое мнение иметь нельзя. О лидерстве и т. д. вообще забыть. Будет только: "Я начальник, я прав, а вы все – овцы", "Итить-колотить", "Диктатура", – негодуют украинцы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

ранее офицеру ВСУ, майору Роману Ковалеву объявили строгий выговор за пост с критикой в адрес президента Владимира Зеленского.

Позже он опубликовал документ, согласно которому военнослужащим в Украине хотят ограничить доступ к социальным сетям.

А ветеран АТО Алексей Петров показал фото якобы документа с распоряжением о запрете критиковать власть воинам ВСУ.

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