"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

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16 апреля • обновлено в 12:40
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В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов: как в 37-м?

2.2т
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В ВСУ разгорелся скандал из-за распоряжения о контроле страниц соцсетей военнослужащих командирами воинских частей и их заместителями.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший воин ВСУ, участник войны на Донбассе Александр Грамарчук (Гром).

"1937 год. НКВД, комиссары, "стукачи". А, нет... Это ВСУ образца 2020 года. Ну что, посмеялись вместе? А теперь летите чистить свои страницы, потому что донос на вас может написать как "замполит", так и сосед по кровати, которого тот же "замполит" назначил ответственным за "мониторинг", – возмутился он.

В частности в распоряжении, подписанном заместителем командующего Сил логистики ВСУ полковником Валерием Стецюком, отмечается, что его целью является контроль за подчиненным личным составом и получение детальной информации о состоянии дел в подведомственных воинских частях.

Скандальное распоряжение о цензуре в соцсетях для воинов ВСУ

Скандальное распоряжение о цензуре в соцсетях для воинов ВСУ

Facebook Александра Грома

"Требую организовать ежедневный мониторинг соцсетей, страниц Facebook, Instagram подчиненного личного состава. В случае выявления негативных сообщений, комментариев, фото и видео, которые дискредитируют ВСУ, немедленно докладывать для получения дальнейших рекомендаций по реагированию на негативные проявления", – сказано в документе.

ВСУ

ВСУ

34.ua

В комментариях под постом многие возмутились таким нововведениям, отметив, что они противоречат принципам демократического государства.

"Теперь свое мнение иметь нельзя. О лидерстве и т. д. вообще забыть. Будет только: "Я начальник, я прав, а вы все – овцы", "Итить-колотить", "Диктатура", – негодуют украинцы.

"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

"1937 год?" В ВСУ разгорелся скандал из-за цензуры в соцсетях и доносов

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Место
Украина
Тег
Вооруженные силы Украины
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