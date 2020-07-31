В ВСУ разбушевался коронавирус: за сутки обнаружили десятки больных

Карина Бондаренко Общество 12:30, 31.07.2020 Обновлено: 12:31, 31.07.2020

В Вооруженных силах Украины за последние сутки обнаружили 34 новых случая коронавируса среди военнослужащих.

Об этом сообщили на странице Командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Отмечается, что на данный момент COVID-19 болеет 189 человек.

Всего за время пандемии выздоровели 616 человек, летальных случаев – пять. На самоизоляции находится 538 военнослужащих.

Скриншот
Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook
Скриншот
Командование Медицинских сил ВСУ в Facebook

Как писал OBOZREVATEL ранее, эксперты назвали основные источники заражения коронавирусной инфекцией, их лучше не касаться.

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