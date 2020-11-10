В ВСУ рассказали о фронтовой истории любви семьи Героев

В рядах 93 ОМБр "Холодный Яр" ВСУ несут службу супруги Руслан и Даниэла Гвоздецкие, которые не смогли друг без друга даже на войне.

Историю их любви опубликовала "Армия Inform", подчеркнув, что Даниэла решила посвятить свою жизнь армии ради мужа, хотя до войны никогда не имела дела с этой сферой.

Руслан Гвоздцецкий родился и вырос в Одессе. После завершения обучения в профессиональном лицее энергетических технологий парень в декабре 2015 года начал срочную службу электриком-оператором 239-го общевойскового полигона в Черкасском. Впоследствии он решил перейти в боевую часть и в 2017 году подписал соответствующий контракт с ВСУ. Через пять дней после этого он уже отправился на фронт.

Боевое крещение защитник принял под Гранитным. Там он нес служу в течение восьми месяцев под минометными обстрелами. А с октября 2018 до середины 2019 Гвоздецкий выполнял боевые задачи на шахте "Бутовка".

Поскольку времени на отдых и личную жизнь у военных крайне мало, свою будущую судьбу Даниэлу парень нашел в соцсетях.

Полгода пара общалась, переписываясь и созваниваясь по телефону. Общие интересы, мысли и взгляды на жизнь все сильнее привлекали молодых людей. Наконец Руслан решился познакомиться с девушкой вживую. Ради этого командование даже дало ему трехдневный отпуск.

Парень поехал в Днепр, где жила Дана, и в первую же встречу влюбился. Даниэла ответила ему взаимностью, и уже через шесть месяцев пара поженилась. Вскоре у них родилась дочь Алевтина, которой сейчас уже исполнилось четыре года.

Как рассказала Даниэла, она– из интернациональной семьи (мама – армянка, а отец – серб), впрочем считает себя украинкой: ведь родилась в Украине, любит эту землю и считает ее своей.

"До военной службы работала на железной дороге проводницей в пассажирских вагонах разных поездов. Объездила почти всю Украину. С рождением дочери круизы закончились. Через три года вернулась на работу, но почувствовала, что потеряла к ней интерес, разочаровалась. Когда-то в шутку говорила Руслану: "Вот доведешь меня своими постоянными командировками – сама пойду служить", – вспоминает защитница.

"Так и случилось. Хочу быть рядом, чтобы поддерживать не на расстоянии, а именно здесь, где действительно трудно и опасно. Спасибо маме, она меня поняла и поддержала, смотрит за дочкой – и мы за нее спокойны. Она не только замечательная бабушка, а и профессиональный педагог с большим стажем!" – добавила Даниэла.

После беседы с командирами женщина получила одобрение от комбрига, три месяца проходила обучение в учебном центре под Львовом, а затем попала в один с мужем батальон и начала боевую работу связиста прямо на позициях.

Впрочем, несмотря на то, что муж и жена служили рядом, встречались они редко. Ведь Руслан держал оборону непосредственно на "нулях", а Дана была чуть дальше.

В мае 2020 года во время одного из боев с террористами любимый Даниэлы получил серьезные травмы и ранения. Но, к счастью, ему удалось выздороветь и теперь он с улыбкой вспоминает поддержку жены в госпитале.

"В Северодонецке ко мне приехала Дана, я не знал, что у нее столько слез. Едва успокоил, говорю: "Жив, все хорошо, не плачь", – рассказал воин.

Завершая рассказывать о своей истории, Гвоздецкий добавил, что уверен в том, что военная служба является его делом жизни. Кроме того, мужчина мечтает получить специальное образование и стать офицером. Дана же, несмотря на все испытания, поддерживает его в этом и тоже хочет сделать военную карьеру.

"С детства меня учили верить в себя и любить свое дело. Я это и делаю. А еще благодарен судьбе за счастье любить и быть любимым, растить дочь, защищать Родину, чтобы наши дети и внуки жили в свободной стране. Я в это верю – и знаю, что так и будет!" – отметил Герой.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2019 года прямо на передовой, вблизи ДАП, защитник и защитница из рядов ВСУ сыграли свадьбу. Пара познакомилась на фронте и там же решила заключить брак, чтобы не терять скоротечного времени жизни.