В ВСУ произошла вспышка коронавируса: десятки зараженных

За минувшие сутки, 27 июня, в ВСУ зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Всего в рядах украинской армии состоянием на утро 28 июня более болеет 179 человек, передает пресс-служба Командования Медсил ВСУ. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, погибли – 5.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 130 человек", – говорится в сообщении.

На лечении в больнице находятся 14 военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится пять военнослужащих.

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.

В Киеве за сутки зафиксировано 69 новых случаев заболевания COVID-19.