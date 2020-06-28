За минувшие сутки, 27 июня, в ВСУ зафиксировали 21 новый случай заражения коронавирусом (COVID-19).

Всего в рядах украинской армии состоянием на утро 28 июня более болеет 179 человек, передает пресс-служба Командования Медсил ВСУ. Всего за время пандемии выздоровели 310 человек, погибли – 5.

"На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 669 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 130 человек", – говорится в сообщении.

На лечении в больнице находятся 14 военных. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, все они получают необходимое лечение. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится пять военнослужащих.

В ВСУ произошла вспышка коронавируса: десятки зараженных Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро 28 июня в Украине официально подтверждены 42 982 случая коронавирусной инфекции. Из них 917 были обнаружены за прошедшие сутки.

В Киеве за сутки зафиксировано 69 новых случаев заболевания COVID-19.