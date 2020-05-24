В ВСУ произошла вспышка COVID-19: за день подтвердили 14 случаев

В рядах Вооруженных сил Украины за прошедшие сутки, 23 мая, было зафиксировано сразу 14 новых случаев коронавируса COVID-19.

Об этом сообщили на странице командования Медицинских сил ВСУ в Facebook. Сейчас этой болезнью болеют 62 защитники.

"Всего за время пандемии выздоровел 91 человек и произошло 2 летальных случая. На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 259 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, – 40 человек", – сказано в сводке.

Также в ВСУ прокомментировали состояние 14 военных, у которых коронавирус только подтвердили. В частности, четверо военнослужащих Харьковского гарнизона находятся в изоляторе воинской части.

Коронавирус в ВСУ

Еще восемь военнослужащих Тернопольского гарнизона сейчас также находятся в изоляторе воинской части и в ближайшее время будут эвакуированы в Ривненский военный госпиталь. Состояние здоровья пациентов удовлетворительное, они получают необходимое лечение.

Один военнослужащий Житомирского гарнизона находится на стационарном лечении в Национальном военно-медицинском клиническом центре "ГВКГ". Состояние пациента средней тяжести, получает необходимое лечение.

На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится один военнослужащий Киевского гарнизона. Состояние здоровья пациента удовлетворительное. Симптомы заболевания отсутствуют.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в связи с эпидемией COVID-19 украинские военные на передовой также обязаны носить защитные маски. В случае заражения защитников коронавирусом, их лечение полностью оплачивает государство.