В ВСУ произошла новая вспышка COVID-19: появились свежие данные

В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировано еще 8 новых случаев коронавируса. Всего их – 48.

Как сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, при этом выздоровел от COVID-19 уже 61 человек.

"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 61 человек и 2 летальных случая", – сказано в сообщении.

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится два человека: один работник ВСУ в НВМКЦ "ГВКГ" и один военнослужащий в ВМКЦ Центрального региона.

Еще 6 человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы: в Черновицкой области – 1 военнослужащий, в Хмельницкой области – 1 работник ВСУ, в Винницкой области – 1 работник ВСУ, в Харьковской области – 1 военнослужащий, в Киевской области – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение" – добавили медики.

В целом на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 21 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели.