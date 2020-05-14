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14 мая • обновлено в 16:45
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В ВСУ произошла новая вспышка COVID-19: появились свежие данные

1.7т
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В Вооруженных силах Украины по состоянию на утро 14 мая зафиксировано еще 8 новых случаев коронавируса. Всего их – 48.

Как сообщает пресс-служба командования Медицинских сил ВСУ, при этом выздоровел от COVID-19 уже 61 человек.

"По состоянию на 7:00 14 мая в Вооруженных силах Украины болеет 48 человек острой респираторной болезнью COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всего за время пандемии выздоровели 61 человек и 2 летальных случая", – сказано в сообщении.

В ВСУ произошла новая вспышка COVID-19: появились свежие данные

Так, за прошедшие сутки зарегистрировано 8 новых случаев COVID-19. В учреждениях здравоохранения лечится два человека: один работник ВСУ в НВМКЦ "ГВКГ" и один военнослужащий в ВМКЦ Центрального региона.

Еще 6 человек лечатся дома под наблюдением медицинской службы: в Черновицкой области – 1 военнослужащий, в Хмельницкой области – 1 работник ВСУ, в Винницкой области – 1 работник ВСУ, в Харьковской области – 1 военнослужащий, в Киевской области – 1 военнослужащий и 1 работник ВСУ.

"Состояние здоровья пациентов удовлетворительное. Получают необходимое лечение" – добавили медики.

В целом на изоляции (в том числе самоизоляция) находятся 252 человека. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток – 21 человек.

Как сообщал OBOZREVATEL, по состоянию на утро четверга, 14 мая, всего с начала пандемии в Украине подтверждено 16 847 случаев заболевания COVID-19, из общего числа заболевших 456 человек умерли, 4 143 выздоровели.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Украина
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Нуланд Печеньки
Нуланд Печеньки
Что вы хотите? Армия середины семидесятых.
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Общество

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    Подтвержденные случаи: 16 847.

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