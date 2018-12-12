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В ВСУ подтвердили факт ''охоты на призывников'': что происходит

2.4тЧитать материал на украинском

Скандальные "облавы" на призывников в городах Украины на самом деле преследуют целью задержание нарушителей закона о призыве. Ведь в случае задержания преступника место роли не играет.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Он напомнил, что во время призывного периода, согласно закону, каждый мужчина в возрасте с 20 до 27 лет должен уточнить в военкомате – попадает ли он под призыв, нужно ли ему проходить медкомиссию и т.д.

"Если гражданин этого не сделал – он нарушил закон нашей страны. Страны, которая находится в состоянии войны", – подчеркнул Романенко.

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По его словам, у руководителей военкоматов и полиции есть список нарушителей закона о призыве. Этот список – и только его – правоохранительные органы вместе с военнослужащими и отрабатывают.

Вооруженные силы Украины

Вооруженные силы Украины

"И тогда представитель полиции и представитель военкомата решают вопрос касательно привлечения к ответственности за нарушение закона. С нарушителями, а не просто людьми, которые гуляют или чай пьют. Да, на улице, в кино, в кафе, на учебе, на работе и т.д.", – подытожил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер полиции Киева Оксана Блищик заверила, что украинская полиция не имеет отношения к отлавливанию призывников возле станций метро в Киеве. По её словам, сотрудники военкоматов "просто стоят рядом" с патрульными полицейскими, которые выполняют свою рутинную работу.

Шоу "Бурчук LIVE" смотрите ежедневно по будням с 15:30 до 17:30 на ObozTV.

Читайте все новости по теме "Прямая трансляция" на OBOZREVATEL.

Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TVРоссийско-украинский конфликтВойна на Донбассе
Персона
Игорь Романенко
Место
Украина
Теги
облава на призывниковпризывУкраинаВооруженные силы Украины
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Проходил мимо
Проходил мимо
Цитата: "Ведь в случае задержания преступника место роли не играет." Так так, а что же вы там про задержание в нейтральных водах пыхтели? Ведь в случае задержания преступника место роли не играет, а?
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минин евген
минин евген
украина превращаетмя в кацапию? грустно.
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andrei andrei
andrei andrei
минин евген, В кацапии такого лет 20 уже нет, хохложоп😁 Марш в котел, родину защищать!
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Kravets Ihor
Kravets Ihor
"Експерт" схоже не читав Кримінальний процесуальний кодекс, Кримінальний кодекс, ряд міжнародних документів та судову практику. Це абсолютно свавільне затримання, яке саме часто має склад злочину. Можна затримати "злочинця" лише до приїзду поліції, не більше. Будь-яке інше затримання має мати конкретні підстави і лише відповідно до КУПАП, КПК
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