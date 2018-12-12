В ВСУ подтвердили факт ''охоты на призывников'': что происходит

Скандальные "облавы" на призывников в городах Украины на самом деле преследуют целью задержание нарушителей закона о призыве. Ведь в случае задержания преступника место роли не играет.

Об этом в программе "Бурчук LIVE" на ObozTV заявил экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко. Он напомнил, что во время призывного периода, согласно закону, каждый мужчина в возрасте с 20 до 27 лет должен уточнить в военкомате – попадает ли он под призыв, нужно ли ему проходить медкомиссию и т.д.

"Если гражданин этого не сделал – он нарушил закон нашей страны. Страны, которая находится в состоянии войны", – подчеркнул Романенко.

По его словам, у руководителей военкоматов и полиции есть список нарушителей закона о призыве. Этот список – и только его – правоохранительные органы вместе с военнослужащими и отрабатывают.

Вооруженные силы Украины

"И тогда представитель полиции и представитель военкомата решают вопрос касательно привлечения к ответственности за нарушение закона. С нарушителями, а не просто людьми, которые гуляют или чай пьют. Да, на улице, в кино, в кафе, на учебе, на работе и т.д.", – подытожил офицер.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее спикер полиции Киева Оксана Блищик заверила, что украинская полиция не имеет отношения к отлавливанию призывников возле станций метро в Киеве. По её словам, сотрудники военкоматов "просто стоят рядом" с патрульными полицейскими, которые выполняют свою рутинную работу.

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