В ВСУ передали партию модернизированных танков "Булат". Фото

Для ВСУ отремонтировали и модернизировали партию танков "Булат", которые выполняли задачи в зоне Операции Объединенных сид на востоке Украины.

Обновление боевой техники прошло в рамках государственного заказа ГП "Завод имени В. А. Малышева", сообщила пресс-служба "Укроборонпрома".

Как отметил генеральный директор "Завода имени Малышева" Василий Крылас, специалисты устранили все повреждения боевых машин, а также провели их модернизацию с заменой запчастей.

"Булаты" прошли ремонт и сборку по полному технологическому циклу. В танках установлены новые средства связи и навигационная аппаратура, заменены некоторые детали", – сказал он.

Восстановленные "Булаты" на отлично прошли испытания в полигонных условиях: совершили пробег на 100 километров, во время которого эксперты проанализировали работу танков. Кроме того, техника прошла проверку стрельбами, в ходе которых протестировали мощность и точность пушки и пулемета боевых машин.

"После прохождения модернизации танки стали более современными с улучшенной координацией связи, приборами прицеливания и системой наблюдения. Наши специалисты уже приступили к ремонту следующей партии "Булатов" для наших военных", – добавил Крылас.

Напомним, что государственное предприятие "Завод им. Малышева" (Харьков) специализируется на производстве и модернизации тяжелой и легкой бронетехники для Министерства обороны Украины и иностранных заказчиков. Среди основной продукции и услуг предприятия – БМ "Оплот", модернизация танка Т-64 к виду БМ "Булат", бронетранспортеры БТР-3, БТР-4, модернизация бронетранспортеров БТР-50.

БМ "Булат" – основной боевой танк, который используется в танковых войсках ВСУ. Эта боевая машина – глубокая модернизация танка Т-64Б. В течение последних четырех лет сотрудники ГП "Завод имени Малышева" отремонтировали после повреждений в зоне ведения боевых действий на востоке государства и передали в украинскую армию более полусотни модернизированных БМ "Булат" с улучшенными тактико-техническими характеристиками. В частности, на них установили новые современные средства связи и навигации, а также приборы прицеливания и ночного видения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в апреле на полигоне "Десна" в Черниговской области состоялись испытания модернизированного опытного образца танка Т-72, изготовленного для Вооруженных сил Украины.