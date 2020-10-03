В ВСУ ответили на "лживые обвинения" Кучера о катастрофе Ан-26

В Вооруженных силах Украины назвали заявление члена государственной комиссии по расследованию причин катастрофы Ан-26 ВСУ Алексея Кучера лживыми обвинениями и манипуляцией.

Накануне Кучер заявил, что до катастрофы был посажен другой самолет, на борту которого находился сын командующего ВВС Украины Сергея Дроздова. Опровержение этому опубликовала пресс-служба командования Воздушных Сил ВСУ.

"Алексей Кучер сразу сделал свои предвзятые выводы, даже несмотря на взвешенную и четкую позицию Председателя государственной следственной комиссии Олега Уруского. Хотя на эфир господин Кучер не пришел, в прямом включении он позорно перешел на личности и упрекнул командующему Воздушных Сил, якобы самолет, на котором находился его (Сергея Дроздова) сын, дали приоритет при посадке. Мол эта минута могла повлиять на успешную посадку Ан-26Ш. Ложь и манипуляция!" – утверждают в ВСУ.

Отмечается, что "абсурдность утверждений чиновника" подтвердили все гости студии программы программы "Свобода слова" Шустера, а также однопартиец Кучера от "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Пытались утихомирить молодого руководителя области, приводили понятны аргументы, но тщетно"... Возможно пора звонить руководителю Службы безопасности Украины по поводу этого "губернатора", чью риторику завтра радостно подхватит госпожа Скабеева? Это точно пойдет на пользу стране!" – добавили в ВСУ.

В ВСУ ответили на заявление Кучера о катастрофе Ан-26. Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

Его назвали "лживыми обвинениями". Пресс-служба командования Воздушных сил ВСУ

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